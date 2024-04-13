Политический психолог Олег Хомяк объяснил, когда и как у россиян разрушились все моральные барьеры и они начали одобрять кровавые действия путина, одобрять вторжение в мирную страну.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В человеке есть теневая сторона, натура определенная, и во время кризисных ситуаций, через кризисные ситуации это актуализируется», - утверждает Олег Хомяк.

В частности, рассказывает он, вот в 2008 году путин решил реализовать свою концепцию впервые кровавым способом, это вторжение в Грузию, и тогда россияне дергались, не знали, как реагировать, плохо это или хорошо. Как объясняет психолог, осудить в тот момент президента означало пойти против своей страны, тем более, у них тогда восстановление началось, а поддержать – ну, это ты одобряешь кровь и принимаешь это.

И вот из-за принятия таких моментов, констатирует гость программы, из-за участия в этих кровавых событиях, люди сдвигаются все дальше и дальше в понимании того, что допустимо. И сейчас, отмечает он, одни россияне активно говорят, кто их враг, а другие реагируют эмоциональной тупостью, мол, их «сво», то есть война закончится, и все будет хорошо.

«Такие люди не эмпатичные в этом смысле. Кровь, разрушения… Они на это не смотрят. А чем дальше идет процесс, чем люди глубже погружаются в какие-то такие кровавые события, тем глубже и глубже внутреннее разрешение происходит», - объясняет Олег Хомяк.

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