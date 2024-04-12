Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что затопление в россии может уничтожить некоторые их производства оружия, но и мы должны развивать свои дроны, чтобы держать пограничные под огневым контролем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Городу Курган, где находится крупный завод по производству современной бронетехники, грозит подтопление, вода поднялась на 12 м, пик паводка. Это признаки кары небесной против россии. Это очень хорошо, когда и Бог за нас, и вот эти природные силы, которые против россии», – отмечает Александр Мусиенко.

Как объясняет эксперт, это ослабляет россию изнутри. А когда речь идет о затоплении особенно объектов военно-промышленного комплекса, утверждает он, это очень хорошо для нас, лучше, чтобы это распространялось, чтобы этого было больше, чтобы эти предприятия перестали работать по крайней мере на некоторое время.

«А относительно других объектов, конечно, то по ним нужно наносить удары. Но возникает вопрос – чем? Конечно, мы видим в работе дроны, выполняющие эти задачи очень эффективно, это нужно масштабировать. Дроны – это наша стратегическая авиация. Мы должны это осознать, увеличивать дальность полета, расширять возможности, обновлять технологии, чтобы делать дроны более неуязвимыми для врага и постоянно держать его в напряжении», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, нужно держать под постоянным огневым контролем ВСУ хотя бы полосу 50-100 км от границы с Украиной и дальше вглубь 300-400 км, там надо выжигать все: военные объекты, военно-промышленный комплекс, стратегические объекты для российской экономики.

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