Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины

Возможность отвлечься от повседневной перекладки бумаг, выехав на обучение или на встречу с коллегами — приятный бонус в работе судей. Особенно, когда речь идет о заграничных командировках. Тем более что такие поездки кто-то оплачивает. Но здесь иногда возникает вопрос соблюдения антикоррупционного законодательства.

О выездах за границу с рабочими визитами мы поинтересовались у специализированного суда, задачей которого является защита общества от коррупционных и связанных с ними уголовных правонарушений – Высшего антикоррупционного суда Украины. Антикоррупционщики не стали делать тайны из такой информации и предоставили соответствующие документы.

Как правило, командировки возникают так: организатор мероприятия направляет приглашение для участия в мероприятии, где указывается время, место, тема, а также количество приглашаемых участников, иногда уже с фамилиями. Понятно, что все основывается на деловых отношениях, поэтому судьи иногда получают приглашение персонально.

То есть расходы на поездку за границу покрываются не средствами государственного или местного бюджета, а международными организациями, проектами и правительствами иностранных стран.

География командировок довольно широкая – от Америки до Японии. Наиболее популярными (по количеству поездок) направлениями оказались: США (9 командировок, из них 4 – в Вашингтон), Прага (7 командировок), Варшава (5).

Тематика мероприятий разнообразна. Среди актуальных (если не брать антикоррупцию) можно выделить вопросы изъятия и конфискации активов, легализации (отмывания) доходов, в том числе цифровых, администрирования и диджитализации судопроизводства, гендера.

Следует отметить, что наших судей не всегда звали учиться. Иногда они выступали в качестве тренеров. Наиболее многочисленным было путешествие в Сингапур. В августе 2019 года (когда Президент уже назначил судей, но суд еще не начал отправлять правосудие) Центр по вопросам государственного управления при Наньянском технологическом университете организовал для представителей антикоррупционных органов Украины (среди которых были 13 судей ВАКС) стажировку по сингапурскому опыту противодействия коррупции. Следует заметить, что эта страна считается одной из наименее коррумпированных в мире и за коррупционные преступления могут казнить.

За чей счет и сколько раз "путешествовали" судьи

По количеству командировок самыми большими «путешественниками» можно назвать судей Веру Михайленко (9 путешествий), Елену Танасевич и Екатерину Широкую (по 7), Евгения Крука (6) а также Алексея Кравчука, Маркияна Галабалу и Даниилу Черненькую (по 4). Среди работников безусловным лидером оказался руководитель аппарата, который, по данным ВАКС, ездил за границу по делам не менее 8 раз.

Что касается финансирования расходов, связанных со служебной командировкой, например,

«Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине» финансировала проект Консультативной миссии ЕС в Украине по ознакомлению судей ВАКС с системой судов Ирландии. Конференция Международной ассоциации судебного администрирования в Хельсинки финансировалась Программой USAID «Справедливость для всех». Доход в виде средств, полученных в качестве возмещения или покрытия командировочных расходов в декларациях участников не отражен.