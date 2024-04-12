Шаманка Сейраш рассказала, что ситуация с дефицитом ПВО в Украине немного улучшится, возможно мы получим помощь в кредит, но все равно Запад будет затягивать.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Прислушаются ли НАТО к Кулебе? И дадут ли нам после его заявления к гостям Брюсселя необходимое оружие и Patriot?

Что-то дадут. Я не уверена в количестве, но что-то действительно дадут, что-то передадут, оно немного улучшит нам ситуацию, но через пятую точку, вот честно вам говорю. Снова будет это ковыряние в носу, мутная история, вы не понимаете, будем, не будем…

Причем мне выпадает, что здесь частично что-то будет за деньги. Возможно, мы реально возьмем в аренду просто чьи-то еще системы дополнительно за деньги. Либо будем как-нибудь выкупать, либо еще какая-нибудь история. И с этим тоже так мутно. В результате, да, оно сдвинется, нам что-то передадут, у нас выпадает ресурс. Но мало того, что с системами дефицит, у нас со снарядами к ПВО дефицит, с ракетами. Можно хоть что-нибудь уже?

Я прекрасно понимаю состояние людей, потому что это все выглядит таким образом, что нам будут выдавать так, чтобы мы едва держались на плаву с горем пополам, нашими руками россию ослаблять. Ну, это, конечно, классно, но можно активнее куда-то двигаться?

А люди видят эти заявления, это ковыряние в носу, мол, подождите, у нас бюрократия, и теряют всякую веру вообще во что-нибудь. И трудно объяснить, что это высокая политика, это совсем другие ставки, это геополитическое болото, все делается левой пятой ногой.

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