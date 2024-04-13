Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Что происходит? Да ничего не происходит. Просто россияне уже 2 года получают по шапке от Малюка, они решили продолжить этот процесс и рассказать какой-то бред, чтобы наш Малюк куда-то приехал, будут кого-то судить…. Дураки русские, хочу вам сказать, что за Малюка будет стоять вся Украина, в том числе и я. Я считаю, что это самый достойный генерал за все время, глава СБУ. Потому что этот человек вырезает скальпелем всех подлецов, которые есть в нашей стране», - объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, отмечает эксперт, важно понимать, в какой день на россии сделали это заявление – на годовщину резни в Буче, Ирпене. То есть, констатирует он, это все было намеренно, чтобы отвлечь внимание от этой трагедии, перенести ее на эту новость с Малюком. В общем же, констатирует эксперт, Малюку безразлично на всех этих россиян вместе взятых.

«Я не могу сдерживаться, когда о человеке, которого я очень уважаю, кто-то говорит, что куда-то его отвезут. Вы посмотрите на этого дебила, прокурора генерального от путина. Он говорит, что эта процедура ничего не даст. Он фиксирует, об этом говорит, что, да, это невозможно, ничего нельзя сделать, но мы должны это сделать, чтобы написать в истории», - отмечает Георгий Биркадзе.

То есть, констатирует он, россияне уже столько лет пишут свою историю и никак написать ее не могут, вместо этого пишут какой-то бред. Хотя, напоминает эксперт, мы знаем, что у них ничего своего нет: ни истории, ни культуры, ни веры, ни кухни, ничего.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что наша мобилизация не мотивирует людей идти на фронт, а заставляет, так армию не построишь.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе оценил объемы военной помощи НАТО Украине.





