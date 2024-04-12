Петиция по увольнению ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее дальнейшего рассмотрения президентом Украины.
Об этом стало известно с сайта Офиса президента, сообщает Громадське.
В тексте петиции говорится, что скандалы, связанные с новым руководством университета, бросают тень на его репутацию и подрывают доверие к системе высшего образования.
В частности, автор обращения ссылается на «махинации с бюджетными средствами» по питанию курсантов университета, о которых писали украинские СМИ. Именно поэтому, мол, и следует уволить ректора Бугрова.
Сам Бугров призвал удалить петицию, потому что она, мол, нарушает его конституционные права.
Что это за дело с закупками?
В январе журналист проекта «Наши деньги» Юрий Николов опубликовал расследование, в котором утверждал, что два столичных университета, в частности КНУ, заключили с Министерством обороны контракты на питание военных.
Цены у них превышают те, которые предлагают другие поставщики. Так, КНУ просит у Минобороны 152,7 грн в сутки за одного человека.
В расследовании также говорится, что университеты получили контракты без конкуренции на открытых торгах.
Элитное имущество Бугрова
В конце февраля журналисты-расследователи нашли у ректора КНУ квартиру в элитной столичной новостройке, на которую задекларированных средств Бугрова не хватило бы.
По данным журналистов, 21 декабря 2023 года ректор КНУ оформил на себя двухкомнатную квартиру площадью 74,7 м² в новом жилом комплексе White Lines у входа в Голосеевский парк и рядом с метро. В настоящее время подобные квартиры стоят более 200 тысяч долларов. Сам ректор заявил, что денег у него было достаточно и обвинил журналиста в вмешательстве в личную жизнь.