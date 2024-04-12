Петицию с призывом расторгнуть контракт с Бугровым «за хищение государственного имущества, коррупцию и безнравственное поведение в условиях военного времени» опубликовали на сайте Офиса президента 23 января. Ее инициатором выступил Максим Луцик, назвавшийся выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В тексте петиции говорится, что скандалы, связанные с новым руководством университета, бросают тень на его репутацию и подрывают доверие к системе высшего образования.

В частности, автор обращения ссылается на «махинации с бюджетными средствами» по питанию курсантов университета, о которых писали украинские СМИ. Именно поэтому, мол, и следует уволить ректора Бугрова.

Сам Бугров призвал удалить петицию, потому что она, мол, нарушает его конституционные права.