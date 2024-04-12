Идеолог Олесь Доний объяснил, что у нас власть и общество все внимание обратили на мобилизацию, а на самом деле не только от нее зависит эффективность наполнения армии для борьбы с рф.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, этот закон о мобилизации на самом деле лишь частично способен повлиять на наполнение армии и поспособствовать этому. Он же, отмечает идеолог, постоянно подчеркивал, что наполнение армии, столь важное для отпора российской агрессии, включает в себя гораздо больше составляющих, чем одна единственная мобилизация населения.

«Я могу насчитать как минимум 4, их на самом деле больше, но как минимум 4 сразу могу вам назвать. Что нужно для наполнения армии? Армейская реформа, рекрутинг, мобилизация и мотивация. Это четыре отдельные сферы. У нас же все общество и власть обращают внимание только на мобилизацию или почти исключительно на мобилизацию», – утверждает Олесь Доний.

И здесь, объясняет он, прежде всего играет роль стратегическое мышление или скорее его отсутствие. В частности, напоминает идеолог, он постоянно говорит, что война может продолжаться 15 лет, а не 2-3 недели, 2-3 месяца или полгода, и из этого и вытекают наши действия, действия нашей власти, планы.

«Если вы ставите в математическую задачку неправильно какую-то составляющую, то у вас и не будет правильного ответа. Если вы думаете, что война будет продолжаться 2-3 недели, 2-3 месяца или полгода, то, соответственно, у вас и отношение такое к мобилизации, к военно-промышленному комплексу, например. А если вы понимаете, что война может длиться очень долго, то вы принимаете иногда совершенно противоположные решения», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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