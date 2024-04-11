Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, он всегда поддерживает, когда говорят, что к НАТО много вопросов. В частности, объясняет он, на нашей территории, к сожалению, война, полномасштабное вторжение, и бездействие Альянса вело к тому, что через 5 лет об этой структуре никто бы и не вспомнил, но сейчас мы видим изменение ситуации, риторики и шагов.

«Во-первых, хочу вам сказать, что очень многие страны не хотят платить взнос (ред. – в НАТО). И кто-то считает, что это что-то такое, никто не думает, что это действительно инвестирование в безопасность. Ну, об этом не думают почему-то наши друзья и наши союзники. Там есть 2% ВВП, и хочу вам сказать, что такие страны очень мощные, как Франция, как Германия, этого не выполняют», - отмечает Георгий Биркадзе.

В целом же, констатирует эксперт, за все это время полномасштабного вторжения Украина получила 92 млрд военной помощи: 43 млрд нам предоставили США, и 26 млрд – Евросоюз, остальное – другие страны. А что касается инициативы Столтенберга о фонде для Украины на 100 млрд на 5 лет, рассуждает он, то, во-первых, это очень малая сумма, здесь минимум должно быть 200-300 млрд.

«Какая большая сумма… Как мы будем тратить эти деньги, я не понимаю…», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Поздний рассказал, что россия действительно разгоняет тему нелегитимности президента Украины, но наши граждане не ведутся.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал ситуацию с украинским аграрным сектором, ценами на продукцию и заработками с него.