Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что наша мобилизация не мотивирует людей идти на фронт, а принуждает, так армию не построишь.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Мобилизация с угрозами, мобилизация с шантажом, мобилизация в процессе абсолютного неуважение со стороны власти к обществу, на плечах которого, собственно, страна и выстояла, мобилизация, которая делит общество на правильных и неправильных. Вот вся эта мобилизация бессмысленная, потому что она не мотивирующая, она кнутовая, она на уровне крепостного права, а в современном мире это бессмысленно, так армию не построишь», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

Как отмечает гость программы, даже в ГУР говорят, что россия больше не проводит такую массированную мобилизацию, там 30 тысяч человек в месяц приходит добровольцами на контракте, а их мотивация – это деньги. Так что, утверждает он, и наша власть могла бы поискать любую другую достойную мотивацию для мобилизации, не обязательно делать это насильно.

«Это все играет ровно в обратную сторону. Если так будет продолжаться, то изменится отношение общества к людям в погонах, к людям в форме, а это может стать трагедией. Потому что весь 2022 и 2023 год человек в форме – это не просто уважение, это почтение, это почитание, а сегодня маршруточно-тролейбусная мобилизация отворачивает от людей в форме», - объясняет Дмитрий Спивак.

К тому же, подчеркивает он, есть некоторая несправедливость: если у тебя богатые родственники, то ты давно в Монако, если ты в цирке, в марафоне участвуешь – бронь, если бы слесарь, токарь, айтишник, продавец, сборщик мебели – тебя могут за ноги вытащить с маршрутки, будешь сопротивляться – могут машину забрать, штрафы, фронт. По мнению эксперта, это уничтожает единство нации, а без этого мы слабеем, ведь именно благодаря единству Украина и выстояла.

Как сообщала Politeka, Позний рассказал, что россия действительно разгоняет тему нелегитимности президента Украины, но наши граждане не ведутся.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявление главного дипломата Европы Борреля о том, что великая война уже в Европе.