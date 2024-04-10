Тарологиня Елена Бюн сделала расклад на ситуацию на левобережье Херсонщины и рассказала, что там происходит, есть ли успехи у ВСУ и что планируют россияне

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Херсонщина – действительно сейчас очаг активных боевых действий. Давайте посмотрим этот прецедент более детально в Крынках. Почему на самом деле убили наших военнопленных? Это был приказ? Это было показательно? Это чтобы запугать? Какова цель этого убийства?

Тут две причины. С одной стороны, приказ, а с другой – то, что они это опубликовали, это психологическое воздействие.

Будет ли иметь последствия такое психологическое взаимодействие?

Несокрушимость. Дух двигается вперед у украинских Вооруженных Сил, несмотря ни на что, вот по этим картам. И здесь расплата за это будет.

Такая ситуация впервые случилась или такие случаи есть? И будут ли еще?

К сожалению, это не впервые, они просто это не публиковали. А теперь они решили психологически так воздействовать. Ну, я не знаю, на что они рассчитывают. Здесь совершенно разный менталитет и разная психология, совершенно.

Это правда, что наши военные ведут успешные операции на левобережье, и враг не знает, как им противодействовать?

Да, действительно. Глаза завязаны, он не знает, что делать. Это правда.

Что ждет врага в ближайший месяц на левобережье Херсонщины?

У них там тупиковая ситуация. Ну, ничего хорошего их там не ждет.

То есть пусть готовят лыжи на ростов?

Вообще-то уже показывало, что у них чемоданное настроение, они это прекрасно понимают. Но на них давят, сверху давят. А что толку?

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