Картофель – это один из самых популярных овощей на украинских столах. Ее выращивают практически на каждом огороде, ведь она неприхотлива в уходе, хорошо сохраняется и может являться основой для множества вкусных блюд. Но для того, чтобы картофель был большим и вкусным, нужно правильно его выращивать.

Пишет сайт Стена.

Детальнее о том, когда нельзя сажать картофель в апреле, читайте в нашем материале.

Влияние Луны на рост и развитие картофеля:

Луна в течение своих фаз по-разному влияет на рост и развитие растений.

Считается, что на растущей Луне соки растений поднимаются к верхушке, стимулируя рост стебля и листьев.

На спадающей Луне соки опускаются к корням, что благоприятно для развития корневой системы.

Во время новолуния и полнолуния влияние Луны на растения самое слабое.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки картофеля:

Согласно лунному календарю на 2024 год, наиболее благоприятными днями для посадки картофеля являются: Апрель: 1-5, 8-11, 28-30. Май: 1-2, 5-10, 27-29. Июнь: 2-9.

Не рекомендуется сажать картофель: В дни новолуния: 14, 29 апреля; 12, 27 мая; 10 июня. В дни полнолуния: 28 апреля; 26 мая; 24 июня.



Другие факторы, которые следует учитывать при посадке картофеля:

Температура почвы: Не рекомендуется сажать картофель, если почва не прогрелась до +7-10°C.

Погода: Не рекомендуется сажать картофель в холодную и дождливую погоду.

Сорт картофеля: Различные сорта картофеля имеют разные сроки созревания. При выборе даты посадки следует учитывать эту информацию.

Подготовка почвы: Перед посадкой картофеля почву рекомендуется перекопать, удобрить и разровнять.



Использование лунного календаря – лишь один из способов определить оптимальное время для посадки картофеля. Важно также учитывать другие факторы, такие как температура почвы, погодные условия, сорт картофеля и подготовка почвы. Следуя этим советам, вы сможете получить богатый урожай картофеля.