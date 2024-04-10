Картофель – это один из самых популярных овощей на украинских столах. Ее выращивают практически на каждом огороде, ведь она неприхотлива в уходе, хорошо сохраняется и может являться основой для множества вкусных блюд. Но для того, чтобы картофель был большим и вкусным, нужно правильно его выращивать.

Пишет сайт Стена.

Детальнее о том, когда нельзя сажать картофель в апреле, читайте в нашем материале.

Влияние Луны на рост и развитие картофеля:

  • Луна в течение своих фаз по-разному влияет на рост и развитие растений.
  • Считается, что на растущей Луне соки растений поднимаются к верхушке, стимулируя рост стебля и листьев.
  • На спадающей Луне соки опускаются к корням, что благоприятно для развития корневой системы.
  • Во время новолуния и полнолуния влияние Луны на растения самое слабое.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки картофеля:

  • Согласно лунному календарю на 2024 год, наиболее благоприятными днями для посадки картофеля являются:
    • Апрель: 1-5, 8-11, 28-30.
    • Май: 1-2, 5-10, 27-29.
    • Июнь: 2-9.
  • Не рекомендуется сажать картофель:
    • В дни новолуния: 14, 29 апреля; 12, 27 мая; 10 июня.
    • В дни полнолуния: 28 апреля; 26 мая; 24 июня.

Другие факторы, которые следует учитывать при посадке картофеля:

  • Температура почвы:
    • Не рекомендуется сажать картофель, если почва не прогрелась до +7-10°C.
  • Погода:
    • Не рекомендуется сажать картофель в холодную и дождливую погоду.
  • Сорт картофеля:
    • Различные сорта картофеля имеют разные сроки созревания.
    • При выборе даты посадки следует учитывать эту информацию.
  • Подготовка почвы:
    • Перед посадкой картофеля почву рекомендуется перекопать, удобрить и разровнять.

Использование лунного календаря – лишь один из способов определить оптимальное время для посадки картофеля. Важно также учитывать другие факторы, такие как температура почвы, погодные условия, сорт картофеля и подготовка почвы. Следуя этим советам, вы сможете получить богатый урожай картофеля.