Идеолог Олесь Доний объяснил, что запрет выезда мужчинам заграницу – ошибка, а разрешение некоторым студентам – еще больше, потому что они будут искать все возможности, чтобы больше не возвращаться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Приняли постановление о праве выезда некоторым категориям студентов временно за границу. Два года этого права не было, теперь они говорят, что можно некоторым молодым студентам уезжать. То есть они признали свою ошибку, что-то не так, раз через два года действия этого запрета стало можно и нужно этим студентам уезжать. А раньше было не нужно? Нет, было просто нельзя», – подчеркивает Олесь Доний.

В частности, рассказывает он, это касается студентов в возрасте от 18 до 22 лет, они могут поехать на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр, то есть и возрастной сегмент узкий, и срок пребывания за границей короткий.

В общем, размышляет идеолог, если бы дали возможность всем людям выезжать за границу, то они бы ехали, работали, возвращались, туда-сюда, это мобильность трудовых ресурсов. И образовательных, добавляет он, тоже, потому что очень многие университеты в Европе дают возможность учиться бесплатно или по каким-то программам. Теперь же, констатирует эксперт, в Кабинете Министров почему-то решили, что студенты будут ехать только на 1 семестр и будут сразу возвращаться.

«Я могу прогнозировать другую ситуацию, что это будет возможность выезда. После завершения семестра студенты будут искать образовательные программы в других европейских университетах, в которые они будут поступать. И все. Потому что какой смысл им возвращаться после учебы один семестр за границей, если они больше никогда не смогут уезжать годами?», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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