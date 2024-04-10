Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что нашим гражданам давно надо понять аппетиты путина – это физическое уничтожение всех украинцев, поэтому и нужна мобилизация, хотя и с ней есть проблемы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Прежде всего, отмечает гость программы, у нас в Конституции прописаны не только права и свободы, но и обязанности, одна из них – это защита страны, приобщение к ее обороне разными путями, военным, информационным, экономическим и так далее.

«Но на мировоззренческом понимании у граждан Украины нет ясной картины целей россии. Вот как рядовой гражданин воспринимает цели россии? Ага, она готова выйти на рубежи Донецкой области и, может быть, остановится. Это совершенно неправильное, нелогичное и абсолютно бестолковое понимание целей россии. Мы имеем дело с путиным, который решил войти в историю путем окончательного решения украинского вопроса», - объясняет Олег Постернак.

Второй момент, отмечает он, информационно-психологический. По словам эксперта, большой ущерб имиджу ВСУ наносят анонимные telegram-каналы, которые демонстрируют сюжеты о зверствах ТЦК, выпячивая наиболее одиозные случаи.

«Я думаю, что ответственность собственников telegram-каналов за контент, который они публикуют, рано или поздно будет унормирована и введена. Но это не означает, что у нас ТЦК белые и пушистые. Проблема в том, что везде будет человеческий фактор: ак на уровне глав государств, так и на уровне сотрудников ТЦК», - заключает Олег Постернак.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Белгородская, Курская области должны превратиться в поле боя для россии.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, почему ООН игнорирует ужасы российско-украинской войны.