Интернет-тролли из России развернули кампанию по дискредитации Украины, чтобы остановить принятие Конгрессом США военной помощи.

Об этом пишет издание The Washington Post

Во Франции и Германии Россия работает над тем, чтобы ослабить поддержку Киева и дестабилизировать ситуацию в самой Украине.

Метаданные документов указывают, что они были написаны членами команды, работавшей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-компании Social Design Agency. В марте Соединенные Штаты наложили санкции на Гамбашидзе за его участие в "иностранной кампании по злонамеренному влиянию" по указанию Кремля.

Издание приводит пример задачи, которую один из политтехнологов поручил работнику ботофермы: "Нужно написать комментарий не более 200 символов от имени жителя пригорода большого города. Фиктивный американец не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине, и считает, что деньги нужно тратить на защиту границ Америки, а не Украины, а политика Байдена ведет США к краху.

Один из нарративов предусматривает обвинение украинских властей в краже и продаже западного оружия. Другой несет сообщение о том, что "американцы не готовы пожертвовать своим благополучием ради конфликта в Украине", а также, что более тесные отношения России с Китаем – это новая угроза, созданная действующей политикой США.

Кремль серьезно занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023, пишет WP. Сергей Кириенко , первый заместитель главы администрации Кремля, созвал команду политтехнологов, уже работающих над кампаниями ослабления поддержки Киева в Европе, и попросил их расширить свои усилия.

"Приоритетом России является остановка (снабжение – ред.) оружия, поэтому они бросают вещи о стенку, возможно, что-то и прилипнет», — цитирует издание анонимного сотрудника Республиканской партии.

"Мы видим широкую кампанию, которая включает несколько направлений, некоторые из которых работают лучше других. Россиянам безразлично. Они просто пытаются засеять окружающую среду", рассказали источники среди республиканцев в комментарии WP.

Боты создают временные аккаунты в социальных сетях во избежание обнаружения. С этих страниц рассылают манипулятивную информацию, позже эту удаляют, но уже после того, как ее распространили другие. Таким образом они маскируют первоисточник.

Другая техника предполагает перенаправление читателей через ряд случайных вебсайтов, пока они не попадут на обманчивую статью.

"Важно отметить, что для эффективной работы нам нужно свести к минимуму фейки, максимизировать реалистичную информацию, - говорится в одном из предложений команды стратегов Гамбашидзе. - Постоянным рефреном должно быть: "вот что происходит на самом деле, это то, о чем вам не говорят официальные СМИ".

Клинт Уоттс, руководитель Центра анализа угроз Microsoft объясняет, что Россия "рассказывает аудитории 80% того, что они уже слышат, и 20% того, что они хотят, чтобы аудитория услышала". Они удовлетворяют спрос на информацию, затем добавляют собственную информацию, и со временем это становится очень эффективным.

Конгрессмен-республиканец Майкл Тернер, ныне возглавляющий комитет Палаты представителей по разведке, заявил, что действительно его коллеги повторяют российские нарративы.

"Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими сообщениями – некоторые из них мы даже слышим в зале Палаты представителей", – заявил Тернер.

Резонанс в Конгрессе вызвали накануне фейковые статьи о коррупции Зеленского, обнародованные на вебсайтах, связанных с Россией, пишет Washington Post.





Одно из таких заявлений распространило издание DC Weekly, которое оказалось связанным с бывшим офицером американской полиции Джоном Марком Дуганом, работающим сегодня на российскую пропаганду.

Из-за DC Weekly фейковая новость о том, что Зеленский купил две яхты на деньги американской помощи, стала вирусной в ноябре. Это сообщение подхватила ультраправая конгрессменка Марджори Тейлор Грин и распространила эту информацию в сети X.