Майк Джонсон месяцами не ставит на голосование Палаты представителей США документ о помощи Украине. В чем главные причины?

Одна из главных причин, на мой взгляд, такого поведения Джонсона – сильная оппозиция к продолжению помощи Украине. Позиция республиканцев в целом – не увеличивать затраты в сторону Киева. Еще есть волнения из-за того, что в Украине продолжает существовать коррупция, деньги не всегда направляются туда, куда нужно, и так далее. Спикер Джонсон искал у себя коалицию для того, чтобы не создавать еще более глубокий конфликт внутри уже и так проблемной Республиканской партии.

Роль спикера Палаты представителей США в подобных вопросах важна. Стоит вспомнить ситуацию вокруг моего хорошего приятеля, с которым я знаком много лет и с кем мы дружим – бывшего спикера Кевина Маккарти. Многие наши специалисты, как и я, считают, что проблемы внутри Республиканской партии привели к возникновению разных ее ответвлений, не согласных с базовыми партийными позициями. Думаю, что это досталось, как наследство, Майку Джонсону. Так же, как это было и с Кевином Маккарти.

Демократы объединены, а республиканцы расколоты. Почему так произошло? Демократы имеют более обширную идеологию. Республиканцы тоже имеют идеологию, безусловно, но у них есть, в частности, жесткие протекционисты, которые хотят фокусироваться лишь на внутренних проблемах США. У республиканцев есть субидеологии, конфликтующие между собой. У демократов такого нет. Демократы больше, скажем так, гомогенны в своих позициях и взглядах. И они более лояльны друг к другу. К сожалению для республиканцев.

Майк Джонсон вроде согласен поставить документ о помощи Украине после каникул Конгресса. Среди нововведений – помощь в форме кредита и использование замороженных активов россии. Насколько такие формы помощи «успокоят» радикальных республиканцев? Скажу, что такого плана подходы больше их устроят. Во-первых, потому, что республиканцы более за ответственность и чисто экономическую логику. Не за эмоции. Во-вторых, это их сразу же сильно отделит от позиции демократов. Им важно отделяться. Особенно в год выборов президента США. Поэтому, такой новый подход – более приемлем для республиканцев. Но, все равно, он не лечит и не исправляет те разрывы, которые давно проявились в Республиканской партии.

Давая деньги Украине в кредит, республиканцы, я уверен, понимают, что ждать отдачи придется очень долго. Они это осознают. Но, тут работает все та же логика – отличаться от демократов, создавая чувство ответственности у Украины и четкие обязательства. Возможно, если в будущем у любой власти Украины будут какие-то нарушения подобных обязательств, то у США будут рычаги, на которые можно будет давить. Или влиять, как кому больше нравится.

Если пройдет пункт о заморозке активов рф и последующее их использование для помощи Украине, россия извергнет настоящий вулкан критики, негодования, оскорблений и всего, что они могут себе позволить в адрес США. Сегодня и так крайне негативные отношения между США и рф. Я бы сказал, что все позиции доведены до состояния вооружения. Любая критика, любой шаг или действие США россией сразу же превращаются в пропаганду. В США, кстати, точно так же происходит.

Что и как говорят о моей стране в россии, в чем обвиняют США или как нас там оскорбляют – нам полностью пофиг. Мы понимаем, что нас в рф критикуют, но нам это абсолютно не интересно. Мы воспринимаем все, что происходит в россии, как если бы это была Северная Корея. Мы знаем, что в рф сильная пропаганда, полно лжи и манипуляций. Поэтому и критика США со стороны российской федерации американцами воспринимается априори как неоправданная пропаганда. Тут даже нет обид, а просто презрение и ничего более.

Да, США за демократию, свободный мир, верховенство права. Но, иногда наши цели продвинуть довольно достойные позиции путаются в процессе осуществления. Мы, конечно же, не будем бросать нашего друга – Украину. Ведь вопрос тут в том, как дальше будет существовать цивилизованный мир. Проблема лишь – как этого добиться? Результат может отличаться от реальности, от взглядов Украины на те или иные вопросы.

Например, у нас кто-то может считать, что военная поддержка не настолько важна, насколько она по-настоящему принципиальна для Украины. Кто-то в США считает, что лучше договориться, а не продолжать воевать. Имеют место, в том числе, и чисто прагматичные подходы, без эмоций и чувств. Это – как математика в закрытой комнате. Многие в США просто не чувствуют той боли и того гнева, которые переполняют, я уверен, каждого настоящего украинца. Возможно, кому-то из американцев просто жалко денег на Украину. Просто жалко. Именно поэтому они считают, что приоритетом должно быть решение проблем внутри США, а не отстаивание чего-то в стране, которая проблемная, да еще и так далеко находится.

У США и Украины – общие цели, но нет четкого общего понимания, как их добиться. Именно общего понимания нет. Отсюда и сложности, которые в определенной степени объясняют позицию республиканцев и те недоразумения, которые сегодня видит Украина в своих нынешних отношениях с США.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)