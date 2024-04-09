Отказ Украины от проведения выборов, несмотря на военное положение, по сути, делает народ авторитарной нацией. Об этом заявил народный депутат Украины 7-го созыва, журналист, участник Революции на граните Олесь Доний, пишет сайт Правовой контроль.

По его словам, в пользу действующей власти было бы провести выборы в Верховную Раду в октябре прошлого года, а выборы президента – в марте этого года, как этого требует Конституция.

«Тогда бы они имели большие шансы на победу. С каждым следующим месяцем эти шансы будут уменьшаться, а соответственно, уменьшается и желание проводить такие выборы», - сказал он.

Экс-нардеп объяснил, что трагизм этой ситуации заключается в утрате Украиной демократии.

«Демократия – это не победа вашего любимца, а ее процедура. И у нас сейчас трагедия Украины в том, что она теряет демократические процедуры, демократические институты. То есть мы становимся авторитарной, мировоззренческой авторитарной нацией. Мы даже не поднимаем вопроса необходимости вернуть демократию как нацию. В борьбе с Россией, к сожалению, мы набираемся от них худших черт – в этом есть опасность этой долговременной войны, что у нас становится все больше и больше таких же черт – это очень плохо», - отметил он.

Журналист подчеркнул, что в этой ситуации вопрос проведения выборов отодвигается на несколько десятилетий.

«У нас не будут объявлены в ближайшее время, а может и не в ближайшее время, выборы. То есть биологически математический анализ позволяет утверждать, что средневзвешенный возраст войны – это 15 лет. И это время может не быть выборов», – сказал он.

В этой связи он рассматривает заявление экс-президента Петра Порошенко о намерении баллотироваться на предстоящих выборах как привлечение внимания к вопросу необходимости проведения выборов.

«Со стороны Петра Порошенко – это абсолютно удачный стеб. Потому что в Украине сейчас демонтированы демократические процедуры, у нас не будут проходить ближайшие годы, а может, десятилетия, выборы. То есть, у нас получается, что выгодоприобретателями из сложившейся ситуации – являются представители власти, как корпус депутатов, так и президент. И если в отношении Верховной Рады прописано в Конституции, что, согласно военному положению, выборы не проводятся, в чем депутаты заинтересованы максимально, то выборы президента, которые должны были состояться в последнее воскресенье марта – Конституцией не оговорены никакие ограничения в период военного положения. Они просто должны были состояться, но не состоялись», - подытожил он.