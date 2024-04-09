Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что ООН давно пора перестать так халатно относится к войне россии против Украины, ведь, пока они нас не слышат, у нас каждый день гибнут люди.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, россия придумала фальшивые новости о том, что якобы ООН осудила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу и по заводу дронов в Татарстане, об этом же писала вся российская пресса. Это вранье, объясняет он, во-первых, потому, что что осудил это один человек - Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН.

«Он не имел, естественно, никаких таких полномочий, потому что осуждать может ООН в лице либо Совета Безопасности, либо Генеральной Ассамблеи, но никак не Стефан Дюжаррик. Мало того, что Стефан Дюжаррик не имел права это осуждать, теперь он еще и нашел отмазку, что, оказывается, он ничего не осуждал, не осуждал он никаких ударов. Он говорит, оказывается, плохо слышал вопрос», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, видимо, у Стефана Дюжаррика кто-то на пресс-конференции спросил, осуждает ли он атаки Украины по гражданской инфраструктуре россии, умолчав о том, что имеются в виду военный завод по производству дронов или же НПЗ, которые делают бензин для российской армии.

«То есть он не услышал, что его спрашивают, как он говорит, конкретно вот про эту атаку на Татарстан. Говорит, если бы услышал, ни за что в жизни. Хочется, чтобы ООН вообще слышала, начала слышать, просто разула уши, вынула пробки из ушей. Выньте бананы, у вас в ухе банан, ООН», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Фейгин заявил, что последние успешные атаки по аэродромах в разных областях россии будут достаточно болезненными для москвы.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, почему мы должны готовиться к долгой войне с самого начала.