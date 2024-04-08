Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал дискуссии по блокированию Telegram и TikTok и объяснил, есть ли в этом смысл и как поступить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Объем людей, использующих TikTok, – 2,2 млрд, объем людей, использующих Telegram, – 1 млрд. Это большое количество. Во-первых, нам нужно понять, о чем идет речь. Мы видим, что действительно предупреждают в США, предупреждает Европа, что TikTok – это такая платформа, где могут выдавать персональные данные», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает, как Цукерберга вызывали в Конгресс из-за того, что Meta, Facebook раньше почему какие-то материалы конкурентам передавали, то есть торговали, зарабатывали на этих данных, был громкий скандал. Что касается Telegram, отмечает эксперт, то мы должны понимать, кто такой Павел Дуров, все же он родился в россии, и мы все равно будем предполагать возможность связей с ФСБ.

По его мнению, ресурсы нужно не блокировать, а подходить к этому демократически. Как объясняет эксперт, если вы хотите иметь свой Telegram-канал, назовите его своим именем, персонализируйте, подтвердите свою личность. То есть, подчеркивает эксперт, должен быть порядок, пользователи должны соблюдать правила, иначе будет хаос, будут вбросы, будут фейки и никакой ответственности, и это тогда, когда у нас война.

«Не нужно запрещать, нет, но СБУ должна понять, кто такой каждый конкретный человек. Не нужно, чтобы о том, что этот телеграм-канал принадлежит кому-то, знали люди, но считаю, что о каждом владельце канала должна знать СБУ. Иначе не правильно, пока идет война. Когда закончится война, я считаю, что каждый может создавать то, что хочет», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, почему мы должны готовиться к долгой войне с самого начала.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил важность для нас выборов в Европарламент.





