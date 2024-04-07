Молодежная сборная по смешанным единоборствам ММА Украины показала свою чрезвычайную силу на чемпионате Европы среди молодежи и взрослых.

Спортсмены получили 4 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых наград, став лучшими среди более 500 участников из 36 стран.

Об этом стало известно из сообщения руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Благодаря удивительным усилиям наших спортсменов, мы получили 4 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых наград, став лучшими в Европе среди более 500 участников из 36 стран", - отметил Палатный.

Он отметил, что это огромное достижение для нашей страны, отражающее высокий уровень подготовки и преданность наших спортсменов.

Артур Палатный поздравил чемпионов и поблагодарил их за преданность и старания на пути к победе.

Молодежная сборная по смешанным единоборствам ММА