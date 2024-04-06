Идеолог Олесь Доний объяснил, что когда у нас говорили о войне на 2-3 недели, то совершали стратегическую ошибку, ведь мало было только просить деньги и оружие, нужно было еще и развивать ВПК.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Сейчас уже тезис, что война длится 10 лет, для всех понятен, как раз с начала марта 2014 года, с начала оккупации части украинских территорий. Верно. Теперь мы можем говорить, сколько может продолжаться война с 2014 года. Есть конкретный гад, который начал войну, за плечами которого есть военный, спецслужбовский аппарат и, к сожалению, многомиллионный шизофренический российский народ», - отмечает Олесь Доний.

К тому же, добавляет он, путин планирует быть у власти дальше, не только этот срок, на который себя переназначил, он еще в трудоспособном возрасте, и все это время война будет продолжаться, и капитуляцию россии он никогда не подпишет. Так что, утверждает эксперт, нам как нации, как государству нужно быть готовыми к тому, что путин будет жив еще 15 лет, и столько же будет продолжаться война.

«Если человек не умеет прогнозировать на государственной должности, что война будет длиться не 2-3 недели, то он неправильный и выводы делает. Если война длится 2-3 недели, то все было сделано правильно после 24 февраля: нужно просить у Запада оружие и деньги. А если представить, что война на долгое время, то, кроме оружия, и денег нужно еще развивать ВПК», - объясняет Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует идеолог, этим начали заниматься только сейчас, и все это так затянулось именно потому, что не было стратегического мышления, думали не о долгой войне, а о 2-3 неделях. Как он отмечает, в таком случае понятно, что за 2-3 недели заводы не построишь, поэтому и заниматься этим не нужно было. По словам эксперта, это просто граждане могут жить от зарплаты до зарплаты, а вот политическая элита должна заранее планировать.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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