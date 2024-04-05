Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в 2025 году есть шансы для нас уже получить эти замороженные активы рф, но важно, чтобы к власти на Западе не прошли ультраправые.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, в том варианте помощи Украине от США, где она может предоставляться в кредит, речь идет именно о новом оружии, которое нам необходимо, а не о том, что они там у себя списывают. Что касается списанного и никому не нужного оружия, отмечает он, то мы его и так спокойно получаем. В частности, напоминает эксперт, Франция нам сейчас передает также большое количество списанных у них ракет.

«Хочу сказать, что сегодня речь идет и о том, чтобы передать нам замороженные активы. Мы знаем, что это около 300-350 млрд. Но хочу напомнить, что из этих 300 млрд только 10 млрд – в США, а другие сотни миллиардов – это Европа и другие страны», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его мнению, сейчас нужно просто подождать, а из того, что происходит в последнее время, можно заключить, что уже в 2025 году ситуация изменится и активы передадут Украине. Кроме того, добавляет эксперт, сейчас важно, чтобы наши европейские союзники сделали правильный выбор в ближайшие месяцы, который коснется и их, и Украины.

«Сложная ситуация. Сегодня путин вкладывает миллиарды долларов, чтобы к власти прошли ультраправые. Это я считаю действительно очень большой проблемой, это ультраправые, которые поддерживают россию, чтобы вы поняли. В июне будут проходить выборы в Европарламент, и это будет очень плохой звоночек, если, не дай Бог, придут туда ультраправые», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Гордон рассказал об уголовных делах против него в россии.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, будет ли помощь от США.