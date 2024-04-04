Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на самом деле лукашенко хотел занять место Ельцина, но не получилось, и все эти 24 года он на самом деле ненавидит путина.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, лукашенко – не белорус и вообще не человек. Как он рассказывает, на самом деле во время интервью с ним было ощущение, что это артист, не такой большой, конечно, как злой гений жириновский, но все же.

«Как только включается глазок камеры, он (ред. – жириновский) преображался. Как только выключался, он был совершенно другим. Я с ним и в застолье был, и в разных ситуациях его видел. Он играл, он актер, причем прекрасный актер. И лукашенко актер рангом пониже, но хорош. Актер», - утверждает Дмитрий Гордон.

Как вспоминает журналист, во время того интервью лукашенко вообще-то вел антироссийскую, антипутинскую риторику, тогда он вагнеровцев задержал и речь шла о том, чтобы передать их Украине. Но в общем, подчеркивает он, лукашенко ненавидит и побаивается путина.

«Он его ненавидит всю жизнь, потому что путин занял его место. лукашенко спал и видел себя после Ельцина президентом объединенного государства. Он большой такой, как Ельцин, широкий, здоровый, рука такая, как две мои. И тут появляется эта крыса неопределенного вида. Почему он, а не я? Вот эта мысль не дает ему покоя 24 года», - рассказывает Дмитрий Гордон.

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