Столичный депутат Георгий Зантарая провел встречи с председателем организационного комитета Парижа-2024, членом МОК Тони Эстанге и исполнительным директором оргкомитета Этьеном Тобуа относительно предстоящих Олимпийских Игр и участия в них сборной Украины.

Об этом он сообщил у себя на Фейсбуке .

Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность французской стороне за их постоянную непрерывную поддержку. Спасибо, что за их публичную готовность решительно поддержать сборную Украины, открыто демонстрируя свое желание встретить нашу команду в Париже этим летом.

Зантарая вместе с Еленой Говоровой рассказали представителям оргкомитета соревнований, сколько украинские спортсмены получили лицензий и какими усилиями они достаются Украине. Чиновники не обошли страшную трагедию в Днепре, где в результате российских обстрелов, пострадали спортсмены, в том числе олимпийцы. Также депутат проинформировал о возможности пообщаться с детьми-спортсменами, которые тренируются за границей, ведь в Украине либо не имели возможности, либо были в этом очень ограничены. Выражена благодарность за это европейским коллегам.

Сообщили господам Эстанге и Тобуа, что отправили в Международный олимпийский комитет письма о нарушении установленных критериев от МОК для спортсменов из РФ и РБ относительно нейтрального статуса, и что будем продолжать реагировать на ситуацию с представителями страны-агрессорки и ее сателлита и дальше. Будем продолжать связь с Этьеном Тобуа и Тони Эстанге и дальше, обмениваясь информацией и сотрудничая ради успешного выступления сборной Украины на Олимпийских играх-2024!