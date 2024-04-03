Ведическая астрологиня Инна Гнатюк рассказала, что сейчас идет последний этап нашего проклятия, а дальше – светлая полоса с 24 мая для Украины, это хорошо отразится на иностранной помощи и очищении власти.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас мы проходим последний этап астрологического периода, в котором действует это проклятие. Последний, это с 28 марта по 24 мая этого года. Следующий период у нас более сильный, у нас светлый период, там действие проклятия ослабляется, но оно еще не исчезает полностью. Что такое проклятие? Это определенные ограничения, определенная тяжелая карма, которую нужно пройти.

Следующий период, который светлый, который наступит с 24 мая этого года и продлится до 12 марта 2025 года. Здесь наши будут задачи еще дочистить власть, чтобы она не была связана с коллаборантами, с россией. Полностью будет очистка и смена власти к лучшему, к лучшим чиновникам. Потому что у нас Солнце сильное в гороскопе Украины, то есть мы уже заслужили лучшую власть в этот период. И возможности здесь будут образовать союзы с иностранными партнерами, которые помогут успеху.

Также у нас через год окончание периода Саде-Сати, тяжелого периода, который переворачивает с ног на голову, который из короля может сделать нищего и наоборот из нищего – короля, который мы должны пройти терпеливо, и тогда Сатурн нас вознаградит. И начался этот период 26 октября 2017, а заканчивается 29 марта 2025 года.

Это солнечное затмение будет проходить в знаке Рыбы, но в последней накшатре, под последней 27-ой звездой, то есть это период завершения какого-то этапа. Это затмение под хорошей звездой, Рыбы – знак служения, благотворительности. Здесь вообще поднятие духовности в этот период. Очень важный у нас начинается сильный этап именно с 24 мая, и продлится целый год до марта. Там снятие всех ограничений.

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