Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал последние ротации в Офисе президента и объяснил, что это президенту решать, с кем ему работать, а с кем нет.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Если вы считаете, что президент должен был посоветоваться с нами, я скажу, что он может это делать, не советуясь с нами. Ну, шучу сейчас, но, смотрите, я ничего в этом плохого не вижу. Я считаю, что человек, являющийся руководителем, сам должен решить, удобно с этими людьми работать или не удобно, нравится с ними работать или нет», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, утверждает он, вопрос ротаций в Офисе президента – это прежде всего вопрос комфорта в работе президента, а потому обсуждать все это нет даже смысла. В частности, эксперт вспоминает об этих дискуссиях по Сырскому и Залужному, это не наше дело, это решение президента, за преимущества и недостатки которого отвечать будет он.

Также он отмечает, что на самом деле многие ожидали этих ротаций и даже знали, теперь они состоялись по усмотрению президента, а потому не нужно ставить вопросов о том, а почему и как, как это делают некоторые политики. К тому же, добавляет эксперт, например, Шефир после своей отставки сказал, что остается в команде президента, как и Залужный ранее, зрада отменяется.

«Потому что наш президент очень искренний, очень открытый, и это человек, действительно откровенно любящий свою страну. Поэтому я не вижу другого, кроме как считать, что это просто такая раздутая история», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что блокада польско-украинской границы – это прежде всего о конкуренции в аграрном секторе.

Также Politeka писала, что Шейтельман прокомментировал решение русской православной церкви о священности войны против Украины.





