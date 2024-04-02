Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал решение российской православной церкви о священности войны против Украины и рассказал, куда это все приведет россию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Наблюдая за все большим сходством россии с Ираном, я когда-то предсказал, чем закончит россия на фронте. Не знаю, когда это будет, это еще долгий, возможно, путь до этой самой нашей победы, очень долгий может быть, очень. Но я сказал: они будут как иранцы в ирано-иракской войне. россияне будут посылать своих детей в окопы наши, они детей будут заматывать в пояса шахидов и бросать в украинские окопы. Этим закончили иранцы в свое время, когда у них все кончилось, когда они уже начали пожирать сами себя», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Так что, констатирует он, все туда идет и катится, а теперь россияне объявили нам наконец-то священную войну, и это не шутки. Кроме того, добавляет эксперт, в этом приказе российского собора они еще и заявили, что вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния россии, видимо, их богу виднее.

Также, рассказывает политтехнолог, на соборе утвердили, что российская война в Украине – это новый этап национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и коллективного Запада. Наконец-то, подчеркивает он, нам рассказали, что вообще происходит.

«Они же 24 февраля, когда напали на нас россияне, что? Вышел путин, что он там мямлил? Ну, у нас ту демилитаризация, денацификация… Что там еще потом? Наркоманы во власти. Нет. Теперь вот все сразу понятно. Вот читаешь текст – простым русским языком: этап национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и коллективного Запада», - заключает Михаил Шейтельман.

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