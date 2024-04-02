Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что блокада польско-украинской границы – это прежде всего о конкуренции в аграрном секторе, поэтому эти конфликты у нас будут продолжаться.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, на блокаду польско-украинской границы нужно реагировать все же с холодной головой, то есть не нужно призывать ссориться, вводить эмбарго. Как он утверждает, здесь сначала нужны консультации с ЕС, а дальше уже будет понятно, как двигаться: либо идти в суд, либо каким-то образом договариваться. Кстати, эксперт напоминает, что ЕС вливает в сектор аграрии большие деньги, это миллиарды и миллиарды.

«И когда вы получаете дотации, когда у вас есть налаженный экспорт в Украину, когда у вас все хорошо, вы торгуете также с беларусью, вы торгуйте также с россией, а после этого всего вы блокируйте украинскую границу и украинские продукты, я считаю, что вы немного обнаглели», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В общем-то, рассуждает он, проблема на границе решится, хотя сегодня Польша не демонстрирует какую-то открытую позицию к диалогу, и вообще не понятно, почему это все происходит. Тем не менее, констатирует эксперт, эта блокада не законна, и правоохранительные органы должны были отработать здесь, и они бы отработали, если бы этого хотел Туск. С другой стороны, добавляет он, наш министр аграрии Сольский говорил о приближении к решению проблемы.

«Нам нужно понять раз и навсегда, что поляки – наши прямые конкуренты в области аграрии, поэтому они будут ставить палки в колеса, делать такой вред. Но они понимают, что сегодня нужно давать оружие Украине (и получать за это оружие более новые образцы), и понимают, что они следующие, если, не дай бог, Украина проиграет», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Новохатский рассказал, что нам нужно вместо закона о мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему Туск до сих пор не добился разблокировки границы.





