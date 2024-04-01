Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как объясняет эксперт, налаживание контрразведывательного режима – это учет людей, которые въезжают, выезжают, к кому приехали, где находятся и т.д., и в рамках этой деятельности специальные службы предпринимают определенные меры, в том числе негласные проникновения. И в этом контексте, говорит он, речь идет о скандале с Bihus, они проводили контрразведывательную работу, но не проводили эти мероприятия в современных условиях, на чем и сгорели.

«Я не знаю, как бы я на их месте смог это сделать, но, если уж я хожу и фотографирую эти камеры, должен быть уверен в том, что эта пленка или будет у меня, или я контролирую эти вещи. Там, насколько я понял, чистой воды размолвки между руководством, кто планировал операцию, кто заказывал операцию. И самое главное, что меня поразило, – это поведение высших должностных лиц, которые сказали, что ничего не знают. Они буквально показали, что Служба безопасности Украины - это некий проходной двор, эдакий колхоз, где каждый делает, что себе хочет, и когда залетает, его раз – и выбросили», - объясняет Александр Новохатский.

По его мнению, люди, давшие команду работе, не понимают, кто такой Денис Бигус, чем он занимается, уровень его компетенции, понимание, где он может угрожать, а где он помогает. В частности, вспоминает эксперт, в определенных кругах он имеет репутацию похоронщика Порошенко, потому что его программы о Свинарчуках, Гладковских сделали выборы в Украине в пользу Зеленского, хотя это не так, это скорее был декорационный фон. И вот, констатирует гость программы, кто-то дал команду приструнить Бигуса.

«Вот это как раз пример того, как должна была работать Служба безопасности. Не надо нам офицеров, не нужно целой груды людей, на которых мы тратим сумасшедшие средства, если можно нанять разово или на несколько лет на работу просто людей, которые фотографируют, тупо папарацци. Ну что, не могла Служба безопасности сработать в плане создания или взаимодействия с какой-либо существующей группой этих свободных стрелков-наблюдателей? Ничего криминального, ничего сложного», - рассуждает Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что мы не зря подозреваем кремль в причастности к теракту в «Крокусе», у путина действительно из этого есть только выгода.

Также Politeka писала, что Саакян рассказал, как громады могут помогать социально незащищенным людям.





