Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал встречу украинской и польской делегаций по поводу блокады границы и рассказал, почему нет результатов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, дальше есть информация, что к этой блокаде на польско-украинской границе имеют отношение россияне, что они вкладывают деньги в эти события. Тем не менее, констатирует он, с приходом Туска к власти ситуация должна измениться, были такие надежды, но разблокировки границы не произошло.

«Могу сказать, что я ошибся, когда говорил о том, что придет смена правительства и ситуация разрешится. Я в шоке и не понимаю, почему сегодня так происходит у наших соседей. И ведь это не географические соседи, это соседи, с которыми действительно у нас хорошие такие отношения были. А сегодня я чувствую другую позицию», – утверждает Георгий Биркадзе.

Что касается встречи делегаций в Польше, рассуждает он, то можно поблагодарить нашего премьера Шмыгаля, мы видим с его стороны правильные шаги, также поблагодарить за работу можно министра аграрной политики и продовольствия Сольского. Также очень важно, отмечает эксперт, что это была трехсторонняя встреча Украины, Польши и Евросоюза, ведь представители ЕС должны наблюдать за этим процессом.

«Мне не нравится, что нет никакой конкретики. И я хочу вам напомнить, что господин Шмигаль предложил точно такую же схему, которая сегодня работает с Румынией: лицензировать и фиксировать, какие продукты будут ехать через Польшу, и отслеживать, чтобы эта продукция не оставалась на территории Польши. Об этом был разговор год назад. Но я не увидел желания от Польши договариваться», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что, хоть ИГИЛ и взял на себя ответственность за теракт в «Крокусе», ситуация все равно выглядит странной.

Также Politeka писала о том, что Саакян рассказал об уникальном опыте греческих громад помощи социально незащищенным людям, который стоит перенять Украине.