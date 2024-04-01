«Пока хоть на одном клочке украинской территории будет господствовать чужестранец…до тех пор все поколения украинцев будут идти на войну».

Николай МИХНОВСКИЙ

Сегодня украинцы отмечают день рождения известного общественного и политического деятеля, идеолога украинского самостоятельности Николая Ивановича Михновского (31 (19) марта 1873 – 3 мая 1924 гг.)

Украина есть союз свободных и самоуправных земель, образованных на основании своих природных особенностей и отдельностей и заселенных украинцами. Таких земель есть девять: Черноморская Украина, Слободская Украина, Степная Украина, Левобережная Украина или Гетманщина, Северная Украина, Полесье или Гаевая Украина, Подгорская Украина, Горовая Украина и Понадморская Украина».

Так Николай МИХНОВСКИЙ в «ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ «САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УКРАИНЫ» Союза народа украинского», написанном в 1905 году, определяет территориальную основу нашего Государства.

(Не путать с известной публицистической статьей Михновского «Самостоятельная Украина» от 1900 года).

Этот документ впервые нашел и прочитал в 1991 году в отделе редких изданий Львовской научной библиотеки имени Василия Стефаника. В настоящее время как аспирант исторического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко работаю над исследованием «Истории украинской Конституции». Здесь в журнале «Самостоятельная Украина» знакомлюсь с текстом «Основного закона «Самостоятельной Украины» Союза народа украинского». Документ подписан от имени группы членов Украинской Народной партии, а поскольку Николай МИХНОВСКИЙ является главой этой партии и главным редактором газеты, то совершенно очевидно, что именно ОН и есть ОДИН из ТВОРЦОВ нашей УКРАИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 1905 года.

В отличие от большинства наших политиков и ученых начала 20 века ориентированных на парламентско-народные модели, МИХНОВСКИЙ – сторонник президентской формы правления.

"Президент выбирается всем народ украинским через плебисцит на 6 лет"

(статья 63).

Избирательное право распространяется на каждого украинца, «умеющего говорить, читать и писать по-украински, имеет 25 лет и не достиг 70 лет» (статья 52).

Никто «не может быть министром, когда он не является украинцем из рода»

(статья 76).

«Чужие не могут ни иметь права частной собственности на землю…ни пользоваться национальной собственностью»

(статья 8)

Больше об украинской Конституции в 1995 году можно прочесть в моей книге «История украинской Констиуции».

Упомянутый документ важен также из соображений опровержения исторического мифа о существовании в украинской политико-правовой мысли начала 20 века исключительно требований автономного статуса Украины в составе «демократической федеративной России».





Горд тем, что в свое время финансово и организационно помогал в установке памятников Николаю МИХНОВСКОМУ в селе Туровка и в городке Згуровка.

Помним нашу историю.

Учим наши исторические уроки!

П.С. Сегодняшняя война за ВОЛЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ подтвердила тезис Михновского из «Десяти заповедей УНП», написанных более 100 лет назад, о том, что есть народы, которые до сих пор остаются нашими врагами.