Идеолог Олесь Доний объяснил, что мы не зря подозреваем кремль в причастности к теракту в «Крокусе», у путина действительно из этого есть только выгода.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему у нас возникают обоснованные подозрения, что за террористическим нападением в российском «Крокусе» стоит фашистка же сама россия? Потому что всегда нужно смотреть, кому выгоден террористический акт. В этом случае российские путинские власти получают наибольшие выгоды. Давайте с вами посчитаем», – отмечает Олесь Доний.

Во-первых, объясняет он, теперь путин сможет усилить и так достаточно мощные российские спецслужбы, как и после любого из террористических актов в россии, то есть это ужесточение вертикали власти. Во-вторых, продолжает эксперт, будет мобилизация российского общества и единение вокруг путинской власти под эгидой борьбы с внешней угрозой, опять пропаганда будет раскручивать, что на россию нападают.

Третья выгода путина, рассказывает идеолог, состоит в том, что усилится российская пропаганда как в странах третьего мира, в глобальном Юге, так и в евроатлантической цивилизации, в западных демократиях, и она может дать ростки.

«Четвертый – появилась определенная эмпатия в части западных демократий, в части по крайней мере их обществ. По крайней мере, власти этих государств выразили соболезнования россии после террористического акта. Теперь у тех или иных медиа тоже возникают какие-то участливые статьи и тому подобное. Если раньше западные обществе были мобилизованы на борьбу с фашисткой россией, это был однозначно враг, то теперь появляются трещины в этом цементе», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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