По состоянию на 29 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 178 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы 14.6 млрд грн



Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.



После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 29 марта:

Напомним, 23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма. 25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.