Адвокат и юрист Марк Фейгин заявил, что есть теракт или нет, путин все равно может ввести смертную казнь, мобилизовать людей на фронт, усилить репрессии и создать свою династию в россии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«путин извлечет все, что ему необходимо хоть из теракта, хоть из рыбалки, то есть для него это вообще роли не играет. Для него на самом деле теракт как повод для осуществления его целей, задач на следующем сроке, на которой он себя переназначил, в общем-то, не нужен», - подчеркивает Марк Фейгин.

По его словам, введение смертной казни они и так давно обсуждают, и мобилизацию для пополнения фронта в Украине путин все равно проведет, и репрессии в россии ужесточит, для этого всего теракт не нужен был. Тем не менее, констатирует оппозиционер, кремль все равно будет связывать теракт с Украиной, нагнетать все это и для внутренней политики.

«Сейчас он может обосновать любые свои действия вплоть до создания династии путинов у власти. Скажет, что это нужно, это для безопасности, чтобы терактов не было. Поэтому просто я не считаю, что теракт – это единственный способ, единственный повод для реализации его политических планов. Даже если бы не было теракта, он бы это сделал», - объясняет Марк Фейгин.

Что касается всплеска мобилизации из идейных побуждений после этого теракта, рассуждает он, то это все же вряд ли, разве какие-то пол процента, чьи родственники, друзья и знакомые погибли в «Крокусе». Как объясняет гость программы, российское общество таково, что все же скорее пойдет воевать за деньги, но пропаганда и репрессии, конечно, будут говорить идти умирать за идею.

Как сообщала Politeka, Сидельников заявил, что пока ни один регион рф не может противостоять кремлю, поэтому сначала падение путина, а потом – распад россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал теракт в «Крокусе» на территории рф и объяснил, как их спецслужбы это все проспали.