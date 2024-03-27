Адвокат и юрист Марк Фейгин рассказал, может ли путин воплотить свои ядерные угрозы и территориальные претензии с картами в жизнь и от чего зависят его аппетиты.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Во-первых, отмечает гость программы, путин свои планы войны все расширяет в зависимости от ее хода. В частности, рассказывает он, в 2022 году он не мыслил захватывать Сувалкский коридор или Кишинев, а сейчас это уже активно обсуждается на уровне Генштаба, и через пропаганду они проверяют, можно ли страны Балтии сделать своей мишенью.

«Он в 2021 году в декабре обнародовал меморандум путина, предложив заключить договор с США и соглашение с НАТО, где четко обозначил, что страны НАТО должны демилитаризовать всю Восточную Европу до границ мая 1997 года, когда почти половина стран восточного блока оказались в НАТО, это 15 стран», - рассказывает Марк Фейгин.

Все это, констатирует он, глобальные претензии, и сейчас возникает вопрос, будет ли путин реализовывать, помимо Украины, этот план в отношении стран Балтии, Грузии, Молдовы, Польши, Финляндии. Намерения, подчеркивает оппозиционер, есть, но что ответит Запад?

«путин всегда полагается на слабость Запада. Вот если у Запада появится возможность ответить более серьезно, подготовиться, продемонстрировать, ну, наверное, эти планы изменятся. А если никто не будет этому возражать, никто не будет этому сопротивляться, чего ждать тогда?», - заключает Марк Фейгин.

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