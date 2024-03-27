Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Салливан на брифинге заявил, что из этой войны Украина выйдет с победой, более мощная, с сильным ВПК, с собственным производством и, что самое главное, с восстановленными и усиленными демократическими процедурами. Вот этот последний намек, утверждает он, и напугал украинские власти.

«Потому что демократические процедуры в Украине свернуты. А демократические процедуры предусматривают электоральную демократию, выборность, в частности, Верховной Рады и президента. А это пугает украинские власти», - констатирует Олесь Доний.

Попутно он напоминает, что Верховную Раду мы должны были переизбирать еще в октябре 2023 года, а 20 мая – опасная дата для президента с точки зрения легитимности, и это все может длиться очень долго, не годы, а десятилетия. Идеолог подчеркивает, что не просто так говорит именно о десятилетиях, ведь война между Японией и россией как правопреемницей СССР продолжается до сих пор.

«Согласно политике японского государства, и это правда, Южные Курилы оккупированы были СССР, а теперь они оккупированы российской федерацией. Это территория Японии, которая была захвачена и не отдана. Ничего не напоминает с оккупированным Крымом? Соответственно, Япония не подписывает мирный договор, пока не будет передана полностью японская земля с 1945 года. Считали, сколько это лет? 89. Если формально есть война и нет мирного договора, в условиях Украины не означает ли это, что можно пролонгировать постоянно военное положение?», - заключает Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Сидельников заявил, что пока ни один регион россии не может противостоять кремлю, поэтому сначала падение путина, а затем – распад россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал теракт в «Крокусе» на территории россии и объяснил, как их спецслужбы это все проспали.





