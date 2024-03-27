Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что США могут нам советовать, как побороть коррупцию, но не нужно указывать, что делать с российскими НПЗ, здесь мы сами разберемся.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу напомнить, что мы отдали атомное оружие по просьбе Америки, а не россии, и до сих пор нам не дали эти 220 миллиардов, которые они должны были предоставить нам тогда. По курсу я не хочу пересчитывать, сколько это будет сейчас, но мы получили что-то там почти 10%. Поэтому я считаю, что прислушиваться к каким-нибудь то просьбам нам не нужно. Нам сегодня нужно получить помощь и освобождать нашу страну», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Любой нормальный человек, констатирует он, прекрасно понимает, что Украина нуждается в помощи, но мы видим, как затягивается дело с принятием законопроекта в США. К тому же, отмечает эксперт, для США это не какая-то катастрофическая сумма на самом деле, вместо этого мы слышим призывы не бить по российским НПЗ.

«Прислушиваться не нужно ни к кому, даже к США в этом случае, о котором мы сейчас говорим. Да, нужно прислушиваться к Америке по борьбе с коррупцией, но я считаю, что не нужно прислушиваться к Америке, когда она намекает не трогать НПЗ россиян», - утверждает Георгий Биркадзе.

Так что, убежден эксперт, если у ВСУ есть возможности бить по российским НПЗ, то это нужно делать каждый день, ведь эти наши атаки работают гораздо эффективнее западных санкций, поэтому в этом направлении и нужно двигаться.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, действительно ли так страшно, что цены на нефть поднимутся из-за ударов по НПЗ рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как долго мы будем восстанавливать энергетику после последних обстрелов.





