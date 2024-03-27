Член постоянного комитета Форума свободной России Андрей Сидельников заявил, что пока ни один регион рф не может противостоять кремлю, поэтому сначала падение путина, а потом – распад россии.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Смогут ли субъекты федерации найти в себе силы на то, чтобы противостоять путинскому режиму, как это в свое время было в Чечне? Дагестан в том числе проявлял какую-то субъектность. В самом деле, если этнический состав региона явно превалирует над россиянами, эти люди имеют право на самоопределение. Это указано в статуте ООН. То есть юридически 100% эти люди имеют право, если они видят себя за границами российской федерации, говорить об этом. Но, как мы понимаем, все-таки силовой аппарат настолько их там сковал, что действительно большие сомнения, смогут они найти свой путь или нет», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, сегодня ни один регион рф, независимо от настроения людей там, не способен противостоять верховной власти в москве. Тем не менее, констатирует он, путин ведет страну к развалу, к гражданской войне, и сомнению тут нет, ведь, если поначалу к таким идеям относились скептически, то сейчас этим уже никого не удивить, такие разговоры идут.

«Вообще региональная политика и развитие ее в дальнейшем будет уже, только когда падет кремль. И тогда уже все-таки мы увидим это. Сейчас невозможно сказать, в каких конфигурациях будет россия трансформироваться вот после путинского правления, после падения путина. То, что страна распадется на какое-то количество других стран, на мой взгляд, тоже совершенно однозначно», - утверждает Андрей Сидельников.

Другое дело, отмечает он, это то, что что мы имеем на сегодня. В частности, рассказывает эксперт, совершенно точно Ичкерия будет независимым государством, и другие национальные республики, возможно, не все, но часть из них захочет самостоятельности тоже. В общем же, констатирует он, тут много факторов может сыграть.

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