Отображение средствами Портала Дія документов возможно в рамках информационного взаимодействия между реестрами и информационно-коммуникационными системами органов власти. Появление свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката требует законодательных изменений.

Такую позицию высказало Министерство цифровой трансформации Украины парламентариям о возможности отражения Портали Действие информации о получении лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины. На соответствующее письмо Минцифры от 06.03.2024 №1/03-2-3598 ссылается адвокат Владимир Богатырь .

В министерстве напомнили, что портал Дія – организованная совокупность информационно-коммуникационных, информационных систем, действующих как единое целое и во взаимодействии с другими информационными и информационно-коммуникационными системами.

Электронное информационное взаимодействие портала с национальными электронными информационными ресурсами, другими информационно-коммуникационными системами осуществляется через системы электронного взаимодействия в установленном законодательством порядке. А взаимодействие между порталом и ресурсами, субъектов рассмотрения обращений, не подключенных к системам электронного взаимодействия, осуществляется в порядке, установленном Минцифры, с учетом требований законодательства в сфере защиты информации.

Минцифры обеспечивает реализацию внедрения услуг в электронной форме в части обеспечения информационного взаимодействия между реестрами и информационно-коммуникационными системами органов власти.

На сегодняшний день отсутствуют акты законодательства, регламентирующие порядок отражения средствами Портала Дія документов о получении лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины. А внесение изменений в программное обеспечение Портала Дія возможно при урегулировании вопроса на законодательном уровне, в установленном законодательством порядке.

В то же время в Минцифре напомнили, что существует реестр адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную помощь. Его ведет Координационный центр по оказанию юридической помощи. И порядок здесь определяет Министерство юстиции согласно Положению, утвержденному постановлением Кабмина от 17.02.2021 № 124. Также Минюст осуществляет регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга – адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.

«Сегодня официальная информация о наличии у лица свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью отражается только в Едином реестре адвокатов Украины, статус которого определен в статье 17 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Там хранится как информация о номерах и датах выдачи свидетельств, наименования и местонахождение избранных организационных форм адвокатской деятельности, данные о средствах связи, адресах рабочих мест, так и сведения об остановке или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, в частности, в случае привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Информация, внесенная в ЕРАУ, открыта для просмотра на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, – говорит Заслуженный юрист Украины В.Богатырь. – Ведение этого обеспечивает Совет адвокатов Украины. Очевидно, чтобы данные ЕРАУ отражались в Дії, необходимо как минимум совместное решение Минцифры и НААУ, которое представляет адвокатуру Украины в отношениях с органами государственной власти».

Напомним, именно на Минцифры согласно п. 4 постановления Кабмина от 04.12.2019 № 1137 «Вопросы Единого государственного вебпортала электронных услуг и Реестра административных услуг» возложена функция обеспечения создания и внедрения в эксплуатацию Портала Дії.

Содержание размещенной на нем информации и порядок ее внесения, а также другие вопросы функционирования Портала Дія определено Положением о Едином государственном вебпортале электронных услуг, утвержденным упомянутым постановлением.