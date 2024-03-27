Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему требование Белого дома к Украине не бить по российских НПЗ из-за цен на нефть., о котором писало Financial Times, не имеет никакого смысла.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словами эксперта, когда слышишь об очередных ракетных атаках, ничему ведь не удивляешься, это так естественно, мы воюем с россиянами, россияне хотят убить каждого украинца. Мы это знаем, констатирует он, и вот они это делают, и делают сегодня ночью, и вчера, и каждый день идут к своей цели, а мы им мешаем всем, чем можем.

«Но когда удивляешься? Когда читаешь вот статью Financial Times, когда слышишь от своего союзника, США, что ты не должен так воевать, не должен наносить ущерб российской нефтеперерабатывающей промышленности, не надо стрелять по НПЗ», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, Financial Times ссылается на трех человек на условиях анонимности, которые хорошо знакомы с этой дискуссией, и вот они утверждают, что удары по российских НПЗ вызывают рост цен на нефть на мировом рынке, поэтому нам стоит прекратить свои блестящие атаки.

«А мы бьем по танкам. Это ничего, что от этого дорожает сталь? Нет, серьезно, дорожает, потому что мы разрушаем танки, стали нужно все больше, и сталь в мире дорожает. Это нормально как бы? Или нам по танкам тоже не стрелять? Ну, ведь продолжаем же логику. Так получается? По танкам тоже не стрелять? А порох тоже нам не использовать? Потому что, насколько я знаю, снаряды в мире на 20% подорожали. А может, нам по российским солдатам не стрелять, а то цены на мясо обвалятся?», - заключает Михаил Шейтельман.

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