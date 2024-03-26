Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, отопительный сезон мы заканчиваем, потому эти ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру – это месть за уничтожение российских НПЗ и действия добровольцев на Белгородщине. Да, констатирует он, история с Белгородом – это «РДК» и другие, а не украинцы, но мы им помогаем, в частности, по закупке оружия.

«Мы потратили очень большое количество денег на защиту нашей энергетики, и я сегодня увидел, к сожалению, что их потратили неэффективно. Надеюсь, что и премьер-министр, и президент нашей страны посмотрят на все это, сделают анализ и мы увидим в ближайшее время серьезные изменения. Поэтому у меня нехорошие ощущения. Я очень надеялся, что все будет хорошо, я надеялся, что защитные сооружения, которые построили, будут защищать», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Так что, констатирует он, остаются вопросы, достроили ли эти защитные сооружения, насколько они отработали, министр должен прокомментировать это. И очень важно, добавляет эксперт, чтобы мы увидели, как использовали эти государственные деньги на защитные сооружения для энергетической инфраструктуры.

«Я думаю, что быстрое восстановление – где-то от месяца до трех месяцев. К примеру, трансформаторы, которые у нас в Чехии, чтобы они приехали к нам, ну, это неделя или две недели, пока загрузят, это огромная махина, привезут, выгрузят, начнется монтаж... А чтобы восстановить, как было, – от 5-6 месяцев до года», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что российская вековая традиция – это винить других в том, что им плохо живется.

Также Politeka писала о том, что Фесенко рассказал, где в Украине просчитался путин.





