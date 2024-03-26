На днях выдающиеся рехформаторы Министерства образования радостно сообщили об очередной «победной образовательной новости»:

они выступили Инициаторами ликвидации более 1000 украинских гимназий и лицеев в 2025-2026 годах.

Если точно, то речь идет об отказе финансировать образовательную субвенцию с 1 сентября 2025 года для 437 гимназий и 59 лицеев (где учится менее 45 детей), а с 1 сентября 2026 - еще 544 гимназий и 122 лицеев (где учится менее 6 детей).

МОН спокойно объясняет, что автобусов для довоза детей в опорные школы хватит, а где местные общины против, то они могут финансировать эти школы из местного бюджета. Сразу же скажу, это хитро сделанное объяснение мы уже слышали от Министерства спорта, когда перестали финансировать детско-спортивные школы и от Министерства культуры относительно библиотек. И где сейчас эти спортивные школы и библиотеки?

Почему я пишу здесь о программе уничтожения УКРАИНСКИХ СЕЛ и ГОРОДОК от Кагановича, Путина и рехфооматоров МОН? Потому что Каганович в свое время определил наши села и городки источником украинского национализма, поэтому была предложена коллективизация, а затем рересии и голодомор. Выжившие были свезены в городские заводы и фабрики с целью русификации и коммунизации. Путин как военный преступник и террорист номер один уничтожает наши ущербы, больницы, библиотеки, музеи и церкви, потому что ненавидит ВСЕ УКРАИНСКОЕ И ВСЕХ УКРАИНЦЕВ!

Но Министерство НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ, которое должно было защищать образование, тоже продолжает программу ее ЛИКВИДАЦИИ в селах и городках?!

Как нужно действовать ГОСУДАРСТВАМ и ПАТРИОТАМ во власти?

1. Принять государственную программу поддержки молодых учителей, которые будут работать в сельских школах (финансирование жилья и т.п.);

2. Пропагандировать и поддерживать переезд в деревни семей, которые вынуждены были выехать с временно оккупированных территорий (ОТГ должно было БЕСПЛАТНО предоставлять им заброшенные дома и приусадебный участок);

3. Стимулировать создание предприятий из прифронтовых зон в сельской местности.

Когда же речь идет о справедливом механизме возможного закрытия школ, то БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ такое решение нельзя принимать. Понятно также, что для горной местности и прифронтовых районов ликвидационная спешка тоже неуместна.

Одним словом сейчас нужно ВОЗРОЖДАТЬ УКРАИНСКОЕ СЕЛО, а не Уничтожать его образование и культуру!