Политолог Владимир Фесенко заявил, что Украина всегда двигалась по пути децентрализации, и с началом полномасштабной войны мы увидели, насколько это было важно.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Специфика Украины и в советское время, и особенно когда независимой Украина стала, что, кроме исторического и административно-политического центра, которым всегда был Киев, были такие региональные столицы. Вот в Украине была своя определенная региональная децентрализация, была специфика регионов, но вот были свои центры тяготения», - отмечает Владимир Фесенко.

В частности, констатирует он, это были Донецк, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, безусловно, они являлись как интеллектуальными, так и промышленными центрами, и это наша специфика. И до начала полномасштабной войны, утверждает эксперт, эта доминантная тенденция децентрализации у нас очень успешно развивалась, это отмечали и международные партнеры, и наша экспертная среда, и это дало свои плоды потом.

«Я глубоко убежден, что как раз эти успехи в децентрализации, это был тот фактор, который не учла ни российская разведка, ни сам путин. А оно сработало. Помните, как в начале, давайте правду говорить, в прифронтовых регионах не было нормальных ни СБУ, ни полиции, а эти ребята брали технику фермеров, рыли заграждения», - отмечает Алексей Буряченко.

Кроме того, добавляет гость программы, есть еще одна важная деталь, связанная с децентрализацией. В частности, напоминает он, у нас абсолютное большинство мэров в областных центах точно и по районным центрам, там, где были боевые действия, даже оккупированные территории, не переходили на сторону врага, это разве что единичные случаи. Напротив, подчеркивает он, эти мэры помогали организовывать сопротивление, какие бы ни были там политические предпочтения и т.д., но они работали вместе.

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