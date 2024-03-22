Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак прокомментировал кризис, который назревает в Верховной Раде с тем, что «Слуга народа» близка к дезорганизации и депутаты устали от войны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Смешно. Депутаты устали от войны – это смешно. Депутаты за время войны стали очень богатыми людьми, это же говорю не я, почитайте все декларации НАПК, расследования разных журналистских организаций и так далее. Все стали миллионерами во время войны: машины, квартиры, дома, участки, Испания, Украина, Болгария», - комментирует Дмитрий Спивак.

По его мнению, это еще раз говорит о том, что они не понимают, где находятся, вернее они живут в параллельно реальности, живут в мире собственных иллюзий, они осознали себя кастой неприкасаемых. Как подчеркивает эксперт, вседозволенность порождает безнаказанность, и наоборот, и это порождает беззаконие, а так быть не должно.

Что касается политической составляющей этой ситуации, объясняет он, то здесь речь идет о том, что половина депутатов понимают, им не светит следующий список, и они хотят отвалить. Так что, констатирует он, эти депутаты уже заработали, а сейчас не хотят ставить свои подписи под очень непростыми резонансными законопроекта, типа там про двойное гражданство, закон о мобилизации.

«То есть многие депутаты хотят соскочить, хотят отвалить, сделать паузу, поехать за границу, уладить свои финансовые дела, чтоб за ними не следило НАПК вместе с другими журналистскими сообществами, хотят отвалить», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

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