Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что российская вековая традиция – это обвинять других в том, что им плохо живется, но они просто рабы и сами добиться ничего не могут.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Эти люди живут так, что они понимают, что есть кто-то, или Германия, или Франция, или США, кто мешает им жить лучше. Им нужно иметь такую идею фикс, что им мешают жить. Если бы не было США, было бы все классно, но есть США, и они из-за этого не могут жить нормально. И этого не происходит с 1991 года. Это вековая история, это веками так происходит», – рассказывает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет он, россияне постоянно говорят о каком-то своем величии, но никто не знает, в чем оно все же состоит. В частности, отмечает эксперт, если говорить о Германии, то это действительно величие, Советский Союз сравнял их прямо с землей, а они взяли и так отстроились, это достижение.

Что касается россиян, констатирует эксперт, то спроси у них, в чем ваше величие – а они и не скажут, никак не смогут объяснить, потому что они ничего за все это время не сотворили. Единственное, замечает он, чем россияне могут похвастаться, так это тем, что Гагарин полетел в космос, и его отправила не россия, а СССР, и с помощью Украины.

«Ну, сегодня говорить, что эта страна что-то может в жизни добиться… Я на 99% уверен, что никогда нечего. Это рабы, они готовы быть рабами всю жизнь», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, российских добровольцев, не доволных путиным, будет больше, и революции быть.

Также Politeka писала о том, что Кулик объяснил, почему Африка сделала ставку на Китай, россию и Иран.





