Идеолог Олесь Доний объяснил, что в условиях, когда политика в Украине умирает, ее место постепенно заняла армия как главный политический объект, еще и такой положительный во время войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, казалось бы, это банальная ротация нескольких руководителей прессовых отделений в ВСУ, но общество это так просто не оставило и началась зрада, что патриотов скидывают с должностей, журналисты начали брать на эту тему интервью.

«Дело в том, что в Украине умерла политика. У нас демонтированы демократические процедуры, напомню, у нас не состоялись выборы в Верховную Раду в тот год, которые должны были быть, в этом году не состоятся выборы президента, которые должны были состояться, то есть у нас де-факто сейчас уменьшена демократия и демонтированы демократические процедуры. Это не только по выборам, у нас запрещен мужчинам выезд за границу, тоже ликвидирована демократическая процедура, у нас монопольный телемарафон», - рассказывает Олесь Доний.

По его словам, социология показывает, что самой большой поддержкой пользуется у нас армия, и это объективно, потому что армия защищает всех нас от российского фашистского агрессора. То есть, объясняет эксперт, функцию публичной политики взяла на себя армия, и здесь феномен Залужного, безусловно, как высшего армейского руководителя, поэтому и на других публичных лиц тоже есть надежды.

«Именно поэтому замещение в этом случае Игната и Лиховия привлекло настолько внимание. Не потому, что они были оппозиционными к власти, не потому, что у них была какая-то эксклюзивная исключительная информация, которую общество никак больше не могло из других источников узнать. Нет, а потому, что объективно армия сейчас самый положительный объект, и фактически это единственный объект политики», - объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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