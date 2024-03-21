Медиум Анна Атаманова пояснила, что с этими протестами в Польше в дальнейшем будут происходить очень негативные события и она многое потеряет из-за этого.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

А кто же действительно мутит воду в Польше против украинцев? Кто эти активисты?

Действительно, не настоящие, это направленная акция, и это все, чтобы показуха была, мятеж сделать, сорвать посевную. Немножко будет здесь напряжение в Европе по поводу еды, зерна. Понятно, что россия. И Польша здесь теряет. Также опасно для Польши тем, что они сразу это не останавливают.

В Польше местные выборы в апреле. Будут ли эти активисты, которые сейчас мутят воду, идти как голос народа в местные органы самоуправления?

Вот этого они и боятся, я имею в виду польские власти, вот почему они и сидят тихо. Это, опять же, ошибка. Два лица, две стороны. Это та сила, которая запущена, что хотели сделать в Украине, когда мы говорили, что нельзя идти на провокацию, никаких скандалов, это только пошатнет нашу силу. Ну, стратегия сработала, и это запущенный механизм. В Польше будут происходить негативные события в дальнейшем.

Как Америка отреагирует на такие события? Ведь политический истеблишмент Польши полностью зависит от решения Конгресса. Как отреагируют на провокации в Америке?

Пока Америка не будет влиять туда никак, никоим образом, просто наблюдать за их позицией. Но в Польше запущен механизм разрушения. Это холодная война началась против россии из Польши. Уже начало пошло.

Америка пока не будет отвлекаться, потому что у них те же вопросы начинаются. Такая же схема раскорочить, совершить какие-то колебания, недовольство населения против власти, предвыборные эти акции. Та же схема один в один.

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