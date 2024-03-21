Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что российских добровольцев, которые не довольны путиным, будет больше, и революции быть, хотя их олигархи могли бы устроить ее гораздо легче.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что обязательно будет время, когда в россии будет восстание, и это восстание с пригожиным, которое мы видели, было разогревом. То есть это был разогрев, а мы увидим настоящую революцию. Почему я так считаю? Я вам сразу скажу», – отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, российские добровольцы, воюющие сегодня на нашей стороне, действительно делают просто невероятное в Курской, Белгородской областях. По мнению эксперта, таких людей будет становиться все больше и больше, и военные, сейчас поддерживающие путина, обязательно впоследствии направят оружие против него, и в россии будет обязательно революция.

Также он вспоминает российских олигархов, покинувших свою родину, живущих сегодня в Европе и полагающих, что украинцы должны воевать до конца, параллельно защищая их интересы. Как утверждает эксперт, если бы эти олигархи дали каждому россиянину по 5 тысяч долларов, они бы начали убивать друг друга.

«И очень быстро можно было бы совершить революцию, но они не хотят терять свои деньги. Они хотят за наш счет одержать победу. Ходорковского я вот имею в виду, например, Каспаров, пожалуйста, и другие, их там много. 9 миллиардеров, уехавших из россии, переехали в Европу, 9 человек, это официальные миллиардеры», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что Залужного никто не сослал послом в Великобританию, все же за этим назначением стоит двустороннее соглашение с обоюдным интересом.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, были ли на выборах в россии реальные кандидаты.





