Идеолог Олесь Доний объяснил, что Залужного никто не сослал послом в Великобританию, все же за этим назначением стоит двустороннее соглашение с обоюдным интересом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Состоялось соглашение. Не ссылка, как у нас сторонники некоторых политических сил писали, а обоюдное соглашение с обоюдным интересом между властью, во главе которой Владимир Зеленский, и непосредственно Валерием Залужным», - утверждает Олесь Доний.

Как он объясняет, для того, чтобы состоялось назначение послом в то или иное государство, должно быть три составляющих. Первое, отмечает эксперт, – это инициатива и решение органов государства на такое назначение, то есть Министра иностранных дел и президента Украины, второе – это обязательное согласие на назначение государства, в которое назначается человек, то есть Великобритании. И третье, о чем у нас забывают, напоминает он, – это желание и согласие самого назначаемого человека.

«Ну, не могут вас назначить без вашего желания на тот или иной государственный пост, вы можете не согласиться. Соответственно, это согласие еще Валерия Залужного на это назначение. Следовательно, не ссылка, а соглашение между двумя сторонами. Почему такое соглашение было создано? Кто выгододобытчики? Обе стороны. На мой взгляд, одна – в тактическом плане, другая – в стратегическом», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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