Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что вот в США мы видим реальный избирательный процесс, баталии между Трампом и Байденом, а в россии кандидаты даже хвалили друг друга.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, из той информации, которая у него есть, может сказать, что путину дорисовали где-то 50% голосов на этих «выборах». В то же время, добавляет он, было заметно, что многие россияне хотели голосовать за другого кандидата – Даванкова, который сначала рассказывал, что против войны, за него стояли очереди.

«Но я считаю, во-первых, что все эти кандидаты, которые там были, которых мы видели, подставные. Этот Даванков также рассказывал нам, что он против войны, но, когда была встреча с этими тремя кандидатами, он заявил, что поддерживает «сво», волнуется за «сво», ну, чистый дегенерат», - отмечает Георгий Биркадзе.

Кроме того, подчеркивает он, не может быть такого, чтобы один кандидат хвалил другого, потому что они соперники на выборах. В частности, напоминает эксперт, можно посмотреть, что Байден говорит о Трампе, а Трамп – о Байдене, и мы понимаем, что это демократия. А в россии, констатирует он, констатирует он, мы снова увидели только отсутствие демократии, никаких выборов, только процедуру определения директора россии.

«Моя теория, которую я несу в люди и о которой говорю всегда, что это страна рабов, страна дегенератов. И хочу сказать, что я так считаю до сих пор. Единственный процент россиян, который я сегодня уважаю, это те, которые воюют и хотят воевать в «РДК», легионе «Свобода России», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в европейской части рф мы можем уничтожить достаточно НПЗ, чтобы российская экономика сильно пострадала.

Также Politeka писала о том, что Тимошенко прокомментировала назначение Залужного на должность посла в Великобританию и объяснила, пойдет ли это решение в пользу Украины.