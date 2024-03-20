Идеолог Олесь Доний напомнил, что с начала войны в 2014 году в Украине выборы проходили уже 6 раз, но сейчас почему-то мы отказываемся от демократии, ее ценностей и процедур.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В фашистской россии прошли выборы президента. Украинские журналисты обсуждают это, украинские политики обсуждают, украинское общество, интернет, а мне не интересно обсуждать. Совершенно не интересно. Журналисты обращаются, я говорю, что не интересно. А что такое? Почему мне не интересно обсудить выборы в россии? Потому что меня интересует Украина, меня интересует, почему нет выборов в Украине», - отмечает Олесь Доний.

Разумеется, констатирует он, что россия – фашистское государство, и выборы там не демократические, как и общество, но непонятно, почему Украина в контексте выборов начала отказываться от демократии, мол, это не важно. То есть, утверждает эксперт, мы видим плохое в россии, но игнорируем проблемы в собственном государстве.

«Так мы не можем теперь говорить, что Украина защищает демократию по всему миру. Ну, если у нас нет демократии, мы отказываемся добровольно от демократии, от ее демократических процедур, таких, как выборы, как мы можем утверждать, что мы защищаем то, чего у нас нет?», - рассуждает Олесь Доний.

Как он отмечает, обосновывают это тем, что во время войны выборы проводить нельзя, но Украина проводила их 6 раз. Идеолог напоминает, что во время войны у нас стали президентами Порошенко и Зеленский, дважды были выборы в Верховную Раду и дважды – выборы в органы местного самоуправления. То есть, констатирует он, у нас почему-то вспоминают, что война продолжается с 2014 только тогда, когда выгодно, а когда не выгодно – забывают.

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